Consiliul Concurenței, doar uimit de creșterile „spectaculoase” ale prețurilor la benzină și motorină Consiliul Concurenței a constatat ca prețurile carburanților la pompa sunt „spectaculoase”, dar nu a descoperit indicii ca ar fi vorba despre ințelegeri de tip cartel intre companiile care opereaza pe piața din Romania. „Creșterile (de preț la carburanți – n.r.) sunt, fara indoiala, substanțiale, sunt spectaculoase. O simt și eu ca persoana cand merg la […] The post Consiliul Concurenței, doar uimit de creșterile „spectaculoase” ale prețurilor la benzina și motorina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita Guvernului Romaniei plafonarea preturilor carburantilor la tarife maximale dupa modelul statelor vecine și amenința cu proteste. „Aceasta este unica solutie ce se poate aborda pe termen scurt pentru consumatorii persoane fizice si juridice,…

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…

- Schema de finanțare a voucherelor pentru saraci gasita de ministrul Finanțelor Adrian Caciu merge catre articolul 480 din Noul Cod Penal: “deturnarea de fonduri din bugetele Comunitatilor Europene”. Invocand razboiul din Ucraina și criza refugiaților, Caciu incearca sa obțina un aviz al Comisiei Europene…

- First lady Jill Biden will visit Romania and Slovakia from May 5-9 to meet with U.S. service members and embassy personnel, displaced Ukrainian parents and children, humanitarian aid workers, and teachers, her office said on Monday, according to Reuters. On Sunday, celebrated as Mother’s Day in the…

- Peste 200 de militari portughezi vin in Romania pentru a asigura securitatea Flancului Estic al NATO in fața amenințarilor Rusiei. Vineri a avut loc ceremonia oficiala de plecare a detașamentului, format din 222 de militari portughezi, spre Romania in cadrul misiunii „Tailored Forward Presence” a NATO,…

- Navele inmatriculate in Rusia sau care si-au schimbat pavilionul rus dupa data de 24 februarie 2022 au fost interzise in porturile din Romania. Autoritatea Navala Romana (ANR) a anuntat, astazi, ca nicio nava aflata sub pavilion Rusia, inclusiv iahturi sau ambarcatiuni de agrement, nu mai are voie sa…

- ​Numarul de accidente provocate pe teritoriul Romaniei de autovehicule inmatriculate in Ucraina a crescut foarte mult in primele trei luni din acest an, pe fondul valului de refugiați fugiți din calea invaziei Rusiei și au inceput sa apara și primele accidente provocate de șoferi care au mașini neasigurate…

- Aproape 9.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 3% fata de ziua precedenta, precizeaza, duminica domineața, Poliția de Frontiera. „In data de 26.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.360 de persoane, dintre…