Consiliile de Administrație ale școlilor pot suspenda prezența elevilor în timpul stării de alertă (Proiect MEC) Activitatile didactice care impun prezenta fizica a copiilor la școala pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al școlii respective, prevede un proiect de act normativ al Ministerului Educației. O masura similara poate fi luata și in cadrul facultaților, la propunerea Senatului universitar. Activitatile didactice care impun prezenta fizica a […] The post Consiliile de Administrație ale școlilor pot suspenda prezența elevilor in timpul starii de alerta (Proiect MEC) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica, pe site-ul institutiei, un proiect de lege care prevede ca activitatile didactice care necesita prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate in perioada starii de alerta.

- Activitatile didactice care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Scolar si al Directiei…

- Activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul

- Activitatile didactice care impun prezenta fizica a copiilor la școala pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al școlii respective, prevede un proiect de act normativ al Ministerului Educației. O masura similara poate fi luata și in cadrul facultaților,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta joi sesizarea Avocatului Poporului referitoare la mai multe articole din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Pe 3 iunie, Avocatul Poporului a sesizat CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate…

- Prelungirea starii de alerta s-a impotmolit in Parlament din cauza unui cuvant, generand o dilema juridica. In adresa prin care Guvernul a trimis Hotararea la Parlament, premierul Ludovic Orban scrie ca este pentru „informare”. In ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, aflata…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu demonstreaza, intr-o analiza editoriala, ca PSD va vota prelungirea starii de alerta, ținand cont de nuantele din declaratiile aparent contradictorii ale președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa ce Klaus Iohannis anuntat prelungirea starii de alerta,…

- Raed Arafat nu a reușit sa-i convinga, miercuri, pe liderii PSD, Pro Romania și USR, la Palatul Parlamentului ca exista suficiente argumente tehnice pentru prelungirea starii de alerta dupa 16 iunie, data la care aceasta expira. Cu toate acestea, Ludovic Orban a precizat ca ordonanța de urgența pentru…