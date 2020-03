Congresul PSD amenințat de coronavirus Se discuta varianta unui congres digital! Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat ca exista mai multe variante in ce priveste organizarea congresului social-democratilor: un congres mai restrans, unul "digital" sau chiar o amanare a acestuia pana ce pericolul coronavirusului va trece. El a mentionat ca inca nu a fost luata o decizie in privinta congresului, care fusese fixat sa se desfasoare pe data de 21 martie la Bucuresti. "Nu este luata o decizie in acest moment. Probabil ca in cursul zilei de maine (luni - n.r.), vom avea o consultare in partid pe acest subiect. Va reamintesc… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

