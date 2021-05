Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc considera ca Florin Cițu este opțiunea cea mai buna pentru conducerea Partidului Național Liberal, iar in ceea ce privește un eventual tandem pe care sa il faca cu actualul premier la varful PNL, primarul Clujului a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca nu o sa se implice „mai mult decat…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, da de ințeles ca nu o sa candideze la șefia PNL și iși anunța susținerea pentru premierul Florin Cițu. Numele lui Boc a fost vehiculat in batalia din PNL ca un posibil contracandidat pentru Ludovic Orban, singurul care și-a anunțat pana acum candidatura.…

- Ludovic Orban și Florin Cițu, susținut de Emil Boc, sunt in competiție pentru șefia PNL. Ludovic Orban a anunțat dupa ședința BEX al PNL ca va candida pentru funcția de președinte al PNL și ca oricine il poate concura. Inainte de ședința liberalilor, primvicepreședintele Rareș Bogdan…

- Ludovic Orban și Florin Cițu au intrat in competiție directa pentru șefia PNL, dupa ce actualul președinte al partidului a anunțat, luni dimineața, in ședința Biroului executiv al partidului, ca liberalii trebuie sa vina la București pentru Congres cu prezența fizica in luna septembrie, și dupa ce,…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…

- Liderul liberal a promis ca, indiferent de cine ii va fi adversar in lupta pentru președinția partidului, va exista o campanie corecta. Asta dupa ce Rareș Bogdan declarase ca, pe langa Ludovic Orban, exista și alte soluții pentru PNL, nominalizandu-i, printre alții, pe primarul Clujului, Emil Boc, și…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca orice lider al PNL este liber sa candideze la șefia partidului, inclusiv Emil Boc sau Florin Cițu. Orban a dat asigurari ca va avea o campanie curata, fara atacuri la adresa adversarului politic. ”Oricine vrea sa candideze poate sa candideze, este libertate…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat ‘foarte puternic’ pentru sefia partidului, printre nominalizații europarlamentarului PNL numarandu-se premierul Florin Citu, Emil Boc, Ilie Bolojan, Dan Motreanu si Robert Sighiartau. “Il…