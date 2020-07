Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.106 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Ministrul bulgar al sanatatii, Kiril Ananiev, a declarat ca Bulgaria ar putea reveni la unele dintre masurile foarte drastice impotriva COVID-19, in cazul in care se va depasi numarul de 200 de noi imbolnaviri pe zi. De cateva zile la rand, numarul testelor pozitive pentru persoanele infectate cu coronavirus…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. In contextul numarului insemnat de infectari cu virusul SARS CoV 2 inregistrat in ultimele zile in judetul Constanta, reiteram importanta respectarii tuturor masurilor recomandate de specialisti. "Facem apel catre populatia…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 336 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 19 persoane au decedat din randul celor pozitivate, iar 311 pacienti…

- In centrele de carantinare din judetul Constanta se afla, in acest moment, 52 de persoane. In ultimele 24 de ore au fost aplicate 25 de sanctiuni contraventionale. Prefectura Constanta informeaza ca de la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 294 de…

- Guvernul suedez si-a indemnat joi cetatenii sa isi mute protestele in spatiul online dupa ce mii de persoane au sfidat restrictiile legate de coronavirus in capitala demonstrand impotriva rasismului si violentei politiei americane, relateaza Reuters. Demonstrantii, purtand pancarte cu mesaje precum…

- Situatia imbolnavirilor cu noul coronavirus in municipiul Motru este pe un trend descendent, in ultimele 24 de ore fiind confirmate pozitiv doar doua persoane, a anuntat, luni, primarul Gigel Jianu, informeaza Agerpres. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, edilul a precizat ca tot in ultimele…

- Malta a anunțat ridicarea graduala a resticțiilor de carantina in contextul in care numarul de noi cazuri de coronavirus este in scadere, multe magazine putand sa-și reia activitatea incepand de luni. Guvernul a anunțat, insa ca populația trebuie sa poarte maști in magazine pentru a preveni reapariția…