SUA sunt foarte preocupate privind o intensificare a conflictului din Libia, in conditiile in care un numar tot mai mare de persoane despre care se crede ca sunt mercenari rusi sustin fortele maresalului Khalifa Haftar in teren, a declarat sambata un oficial de rang inalt al Departamentului de Stat, relateaza Reuters. SUA continua sa recunoasca guvernul de uniune nationala condus de Fayez al-Serraj, a spus oficialul citat, dar a adaugat ca Washingtonul nu este de o parte sau alta in conflict si discuta cu toate partile care ar putea influenta incheierea unui acord. "Cu numarul sporit de agenti…