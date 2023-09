Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric la Girona, locul 1 in LaLiga. Iar Aleix Garcia, mijlocașul ajuns la Dinamo timp de patru luni in 2020, este mintea limpede a spaniolilor, cel mai bun la 2-1 cu Villarreal: „Jucam frumos, atacam mereu, ne bucuram de fotbal". In weekend, are meci acasa, cu Real Madrid. Spania vibreaza in…

- Fundașii centrali titulari de la Real Madrid, David Alaba și Antonio Rudiger, s-au accidentat in meciul cu Las Palmas, scor 2-0, și ar putea rata partida de sambata cu Girona, liderul campionatului. Real Madrid a invins-o pe Las Palmas in etapa 7 din La Liga, dar tremura cu privire la starea celor doi…

- Real Madrid s-a impus miercuri pe teren propriu cu scorul de 2-0 in fața celor de la Las Palmas, in etapa a șaptea din LaLiga și a depașit-o in clasament pe FC Barcelona, insa pe primul loc se afla o formație surpriza.

- Operat in vara la genunchiul drept, mijlocașul turc Arda Guler (18 ani) se refacuse și era pregatit sa debuteze pentru Real Madrid miercuri seara, cu Las Palmas # Antrenorul Carlo Ancelotti a anunțat ca-l ia in lot pentru meciul de campionat, dar la puțin timp dupa clubul a transmis ca Guler are o noua…

- Revenit la FC Sevilla dupa 18 ani, Sergio Ramos a avut parte de o prezentare de vis. Miercuri seara, clubul l-a invitat pe gazon pe „veteranul” de 37 de ani, intr-un moment care a produs multa emoție pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Aproximativ 23.000 de fani s-au adunat in tribune la prezentarea…

- Real Madrid a obținut a patra victorie consecutiva in campionatul Spaniei. Echipa lui Carlo Ancelotti a invins-o pe Getafe cu scorul de 2-1, insa golul victoriei a venit in al 5-lea minut de prelungire.

- Real Madrid are trei succese la rand in primele trei etape din LaLiga, insa vicecampioana Spaniei primește in continuare vești proaste dupa ce un alt titular s-a accidentat in ultimul meci de campionat.

- Autoritatile spaniole continua sa ia masuri pentru eradicarea flagelului rasismului in fotbal, in urma "cazului Vinicius", atacantul brazilian al echipei Real Madrid, care a generat reactii la toate nivelurile, pentru ca astfel de situatii sa nu se mai repete pe terenurile din Spania, scrie presa din…