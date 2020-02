Conducerea Uniunii Crestin-Democrate din Germania vrea ca Angela Merkel sa ramana in functia de cancelar pana la sfarsitul mandatului, in toamna lui 2021, a afirmat marti lidera actuala a partidului, Annegret Kramp-Karrenbauer, citata de Der Spiegel potrivit Agerpres. Revista preluata de Reuters a consemnat explicatia oferita de Kramp-Karrenbauer: 'Nu a existat nicio voce din comitetul si consiliul federal ale partidului, de luni, care sa aiba alta parere. Dimpotriva, a existat fara exceptie asteptarea ca vom guverna in configuratia actuala pana la sfarsitul perioadei legislative. Deci cu Angela…