- (sursa foto: Captura video ProTV) Tribunalul Tulcea i-a condamnat pe șoferii sarbi Tode Krstic și Nenad Cvetkovic la cate 9 ani și 4 luni de detenție in cazul ”Cocaina din mare”, potrivit deciziei instanței . Sentința nu e definitiva și poate fi atacata cu apel, transmite G4Media. ”Dispune confiscarea,…

- Se spune ca storceagul se mananca intr-un singur loc din Romania: la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii. Regina ciorbelor pescarești poate fi adusa și in oala din bucatariile gospodinelor, nu numai in ceaunele de pe mal, caci secretele ei au fost desconspirate. Influențata de gastronomia ucraineana,…

- Deoarece intregul platou romanesc al Marii Negre este declarat zona de patrimoniu, exploatarea gazelor din Marea Neagra nu este deocamdata posibila, in lipsa unui aviz de la Direcția de Cultura. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, susține ca a identificat deja o soluție. In lipsa unei harți ce puncteaza…

- Poliția Romana a anunțat ca a descoperit, in judetul Neamt, carți și manuscrise vechi in valoare de peste 2.500.000 de lire sterline. Acestea sunt susceptibile a fi fost sustrase din Londra. Captura s-a realizat in urma cooperarii judiciare internaționale cu autoritațile din Marea Britanie și Italia.…

- DIICOT si Politia Romana au anuntat marti ca au reusit cea mai mare captura din istorie de hasis si pastile de captagon (drogul jihadului), in valoare de 60 milioane euro, drogurile fiind descoperite intr-o nava ancorata in Portul Constanta.