Concertul si artificiile de Ziua Constantei ne costa peste 80.000 euro de la bugetul local (DOCUMENT)

- Invitat al emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 13 aprilie, de la ora 14.00, a fost arheologul Aurel Mototolea, managerul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta. Pe parcursul emisiunii, istoricul a vorbit despre contextul in care trebuie privita civilizatia daca, despre calitatile si insusirile…

- S au incheiat o parte din evaluarile pentru 2021 a managerilor institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Constanta In urma sustinerii celor doua etape, managerul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, Aurel Mototolea a obtinut nota finala 9.65 Totodata, managerul Teatrului…

- Vineri, 18 martie, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta lanseaza Pontica nr.54 2021, volum dedicat memoriei profesorului Mihai Irimia. In anul care a trecut, s a implinit un deceniu de cand istoricul Mihai Irimia a trecut in nefiinta. Aurel Mototolea, directorul Muzeului, face un preambul…

- Vineri, 18 martie, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta va lansa Pontica nr.54 2021, volum dedicat memoriei profesorului Mihai Irimia. In anul care a trecut, s a implinit un deceniu de cand istoricul Mihai Irimia a trecut in nefiinta. In intreaga sa activitate, ca profesor, cercetator,…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, Aula "Adrian Radulescu" va gazdui in data de 18 martie 2022, de la ora 12.00 lansarea volumului Pontica 54 2021 In memoriam Mihai Irimia si a website ului https: revistapontica.com. Potrivit unui comunicat al MINAC, in anul 2021 s a implinit un deceniu…

- Inspectorii ITM Constanta investigheaza imprejurarile in care fostul director al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, Constantin Chera a decedat. Potrivit ITM Constanta, in data de 07.03.2022 ora 16:30 la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a avut loc un eveniment soldat…