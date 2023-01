Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanța de cinci zile de 1 Decembrie și Sfantul Andrei. Care sunt zilele libere pentru bugetari in 2023 Angajații de la stat vor beneficia de o minivacanța de cinci zile, incepand de miercuri, 30 noiembrie și pana luni, 5 decembrie, in ajunul de Moș Nicolae, dupa ce Guvernul a declarat zi libera…

- Angajații de la S.A. Franzeluța au organizat un protest, nemulțumiți de decizia Guvernului de a schimba directorul intreprinderii. Fostul premier, Ion Chicu, a sfatuit-o pe Maia Sandu „sa nu ignore ceea ce se intampla la Franzeluța”. „Un sfat prietenesc pentru Maia Sandu - nu ignorați ceea ce se intampla…

- Concediul de odihna neluat in 2022 poate fi recuperat. Ce trebuie sa stie angajatii si angajatorii Angajatii care nu si-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihna in 2022 pot solicita angajatorului sa le acorde pana la jumatatea anului 2024. Concediul de odihna neluat in 2022 poate…

- Codul muncii a fost modificat in sensul mai multor drepturi pentru angajați. Este vorba, de fapt despre Legea 283/2022, care transpune cateva directive europene. Sunt mai multe noutați, de la concediul de ingrijitor, la trecerea pe un post vacant daca e mai bun, ori la absențe pentru urgențe familiale.

- Traficul in București este foarte mare zilele acestea, distanțele care intr-o zi normala erau parcurse in 30 de minute, sunt facute și in doua ore, asta dupa ce Pasajul Unirii a fost blocat in urma incendiului care a avut loc zilele trecute, cand o mașina a luat foc in mers.

- Doljenii care lucreaza la Ford Craiova au fost intampinați de o veste proasta. Uzina iși suspenda producția de vehicule și motoare din cauza crizei semiconductorilor. Salariatii uzinei Ford de la Craiova vor intra din nou in somaj tehnic, saptamana aceasta. Ei vor sta acasa si vor incasa 78% din salariu.…