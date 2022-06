Conacul “Dalles”, reşedinţă istorică din Dâmboviţa, se vinde cu 229.000 de euro – FOTO In 2020, imobilul avea un pret de vanzare de 285.000 de euro. Ioan G. Dalles, negustor de origine greaca, a dobandit o avere impresionanta, in principal, datorita comertului cu cereale. El ajunge astfel nu doar un om de afaceri de succes, dar si proprietarul unor imobile foarte valoroase din Bucuresti, situate in cele mai profitabile vaduri comerciale. Din relatiile sale de afaceri cu Iane Anastasescu, de asemenea un important negustor al vremurilor, de origine macedoneana, se naste o frumoasa poveste de dragoste intre Dalles si fiica acestuia, Elena, cu care se va casatori. In 1862, Dalles cumpara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

