Comunicat de presă: PSD a dat dovadă de mare responsabilitate într-o situație de criză profundă Comunicat de presa: PSD a dat dovada de mare responsabilitate intr-o situație de criza profunda PSD a dat dovada de mare responsabilitate intr-o situație de criza profunda. Fara votul parlamentarilor PSD, Romania s-ar fi confruntat cu un adevarat dezastru! In condițiile in care de la Cotroceni se transmit informații diluate, fara fermitate, iar PNL a fost partidul cu cei mai multi absenti la votul pentru investirea Guvernului Orban 3, PSD a avut cea mai mare prezenta. Fara mobilizarea PSD, Romania nu ar fi avut un guvern stabil, iar criza politica declanșata de obsedia lui Iohannis și a PNL pentru… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

