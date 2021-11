Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului dezbate, miercuri, propunerea de lege PNL-UDMR care prevede ca personalul unor unitati publice si private sa fie obligat sa prezinte la locul de munca certificatul digital COVID-19. Comisiile reunite juridica si de sanatate din Senat au dat marti seara un raport de admitere cu amendamente,…

- Lucrarile cuprinse in lista de investiții a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii Brașov, aprobata de administratia judeteana pentru anul 2021, sunt in mare parte incheiate. In urma evaluarii stadiului acestora, realizata la fata locului de catre Costel Mihai, consilierul personal al președintelui…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, cere CJAS un control de fond, dupa ce numarul de concedii medicale ale funcționarilor Primariei Timișoara a crescut cu aproape 50% intr-un an. Recent, Fritz a impus o noua Organigrama in primarie, lucru care a starnit ample nemulțumiri in randul șefilor lasați…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brasov va deschide in prima jumatate a lunii septembrie serviciul de investigații de inalta performanța – Computer Tomograf (CT) la Dispensarul TB din Brașov, Str. Sitei nr. 17. Aceasta investitie vitala pentru unitatea spitaliceasca brasoveana a fost posibila gratie…

