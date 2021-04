Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti speră să revină pe profit în acest an, după pierderile de 136 milioane lei din 2020 “Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat la 31 decembrie 2020 un rezultat brut negativ in valoare de 136,1 milioane lei si nu a inregistrat plati restante CNAB a programat pentru anul 2021 un rezultat brut pozitiv in valoare de 207.390 lei si nu a estimat plati restante”, arata nota de fundamentare. Veniturile estimate pentru anul 2021 indica o crestere fata de cele preliminate in anul 2020 cu 31,25%, fiind sustinute de evolutia ascendenta a traficului aeroportuar, care a fost estimat in crestere cu 53,28% fata de valoarea realizata in anul 2020, in conditiile mentinerii tarifelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

