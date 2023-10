Stiri pe aceeasi tema

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta ca, in cursul noptii de marti spre miercuri, incep probele la cald pentru consumatorii din Capitala, care vor avea loc preponderent pe timpul noptii, relateaza News.ro."Actiunea se deruleaza progresiv, avand in vedere dimensiunile sistemului…

- Termo Urban Craiova SRL a anuntat ca incepe probele la cald pentru furnizarea caldurii in sezonul 2023-2024. „Avand in vedere temperaturile exterioare scazute din ultimele zile, precum și prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare, Termo Urban Craiova SRL anunta ca, din…

- Din cauza nivelului scazut al apei din frontul de captare, Agenția Vișeu de Sus S.C. VITAL S.A. intrerupe furnizarea apei potabile la utilizatorii din orașul Vișeu de Sus, Vișeu de Mijloc și cartierul Țipțerai. Intreruperea are loc intre orele 23.00 si 05.00, pe o durata nedeterminata, urmand ca programul…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat, intrebat de ingrijorarile bucurestenilor de a ramane fara caldura si apa calda in iarna aceasta in contextul in care Termoenergetica, distribuitorul agentului termic in Capitala are o datorie de un miliard de lei catre ELCEN, producatorul agentului termic,…

- Intreprinderea municipala (IM) "Rețele de termoficare și cazangerii" din Comrat se afla intr-o stare critica. Pentru ultimul sezon de termoficare, datoria acesteia pentru resursele energetice a ajuns sa depașeasca 5 milioane de lei. In acest context, MoldovaGaz amenința ca o va acționa in judecata.…