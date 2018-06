Stiri pe aceeasi tema

- Noile reglementari se vor aplica tuturor angajatilor si afecteaza peste 36.000 de telefoane mobile, a anuntat marti compania germana cu sediul in Hanovra. Continental AG, al doilea mare producător european de componente auto şi anvelope, a interzis angajaţilor săi din întreaga…

- Regulamentul European 2016/679 privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR) devine aplicabil si in Romania incepand din 25 mai 2018. Practic, vorbim despre "momentul zero" de la care datele de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale…

- Noile tarife aprobate de administrația locala sunt cu 40 de bani mai mari: de la 2,28 lei/km la 2,68 lei/km. Noul tarif pe timp de noapte este de 2,88 lei/km, iar pentru cursele din afara localitații 3,28 lei/km. Concret, daca pana acum o cursa cu taxiul de la Piața Rogerius pana la…

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, a raportat in 2017 o cifra de afaceri de peste 19,8 milioane de euro, in creștere cu 21% fața de anul precedent și investiții in tehnologie și software de 2 milioane de euro. Compania se menține…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…