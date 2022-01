Stiri pe aceeasi tema

- Patforma digitala de transport alternativ Free Now anunta ca i-a fost prelungit avizul tehnic cu inca doi ani pentru ridesharing, dupa analiza dosarului de licenta desfasurata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, conform news.ro ”Free Now, lider european de servicii multimodale de…

- Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a informat marti ca a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters,…

- Orasul Chisinau risca sa ramina, pina la primavara, fara o platforma autorizata pentru depozitarea deseurilor de constructie. Sigura groapa de acest gen, amenajata ilegal de autoritatile locale in apropierea localitatii Ghidighici, este plina ochi, iar municipalitatea nu a primit deocamdata autorizatia…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a adaugat zece noi tipuri de plati in platforma Ghiseul.ro, in trimestrul al treilea al acestui an, inroland prima universitate (Academia de Studii Economice), prima biblioteca (Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" Bucuresti) si primul furnizor de…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a adaugat zece noi tipuri de plati in platforma Ghiseul.ro, in trimestrul al treilea al acestui an, inroland prima universitate (Academia de Studii Economice), prima biblioteca (Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" Bucuresti) si primul furnizor…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a adaugat, in trimestrul al treilea al acestui an, zece noi tipuri de plati in platforma Ghiseul.ro, inroland prima universitate (Academia de Studii Economice), prima biblioteca (Biblioteca Centrala Universitara „Carol I" Bucuresti) si primul furnizor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a finalizat etapa a doua a implementarii portalului de autorizari, un instrument online care faciliteaza procesul de autorizare pe piața financiara non-bancara. Astfel, persoanele și entitațile care vor sa depuna un dosar in vederea autorizarii nu mai…

- CTP Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator asupra faptului ca începând cu data de 26.10.2021, ca urmare a instituirii noilor restricții stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și aprobate prin Hotarâre de Guvern, se suspenda temporar transportul de noapte…