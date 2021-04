”Cea de-a doua reuniune a Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie 2021, care a avut loc astazi, la Palatul Victoria, a evidentiat necesitatea adaptarii masurilor de relaxare treptata in functie de specificul fiecarui domeniu de activitate. In paralel, Guvernul va extinde campania de vaccinare, pentru a facilita accesul cat mai multor cetateni la imunizare. Reprezentantii asociatiilor si organizatiilor de profil au venit cu propuneri concrete privind perspectiva organizarii unor evenimente culturale-pilot care sa fie desfasurate in conditii de siguranta…