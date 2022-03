Stiri pe aceeasi tema

- Trafic ingreunat pe porțiunea intrerupta a autostrazii A1 in județul Timiș la Coșava. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca antreprenorul Axela Construcții a inceput...

- Neatenția la volan provoaca pagube de milioane. Noroc ca de aceasta data nu și victime. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunța un accident rutier pe DN 59C, intre Comloșu Mare și Teremia Mare (TM). La trecerea la nivel cu calea ferata, un autotren nu s-a asigurat și a intrat in coliziune…

- FOTO| ACCIDENT MORTAL la Caransebeș: O persoana a DECEDAT și alte CINCI sunt ranite, dupa coliziunea VIOLENTA intre un microbuz și un TIR FOTO| ACCIDENT MORTAL la Caransebeș: O persoana a DECEDAT și alte CINCI sunt ranite, dupa coliziunea VIOLENTA intre un microbuz și un TIR Un accident rutier extrem…

- Se circula dirijat in Punctul de trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de ieșire din țara, in urma unui grav accident, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara. Un autoturism a intrat cu viteza sub un TIR care se afla in fața. In urma impactului au rezultat 4 victime, dintre care…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca luni, 13 decembrie 2021, a avut loc deschiderea ofertelor pentru procedura de atribuire prin licitație deschisa a contractului „Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7 km 540+248) peste CF Arad – București”. Lucrarile de execuție…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, ca este nemultumit de ritmul lucrarilor de la centura de sud a Timisoarei, care trebuia sa fie realizata in procent de 70% pana acum, dar santierul este, „cu indulgenta, la 47%”. Centura de sud a municipiului Timisoara asigura legatura…

- Centura de sud a municipiului Timisoara asigura legatura cu Serbia, iar tronsonul de ocolire a orasului va avea o lungime de 25,69 km, cu o investitie de 272.432.921 lei fara TVA."Exista intarzieri, au avut loc o intalnire cu constructorul, cu autoritatile locale si judetene, cu cei de la Directia Regionala…