Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a trimis pana acum in Romania 250 de concentratoare de oxigen și peste și 5.000 de flacoane de anticorpi monoclonali, ca ajutor din rezerva strategica a UE, pentru tratarea pacienților COVID in stare grava. Alte peste 20 de ventilatoare și concentratoare de oxigen urmeaza sa ajunga…

- Romania poate solicita inclusiv detasarea de echipe medicale din UE SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Comisia Europeana anunta ca România poate solicita inclusiv detasarea de echipe medicale din tarile Uniunii Europene prin Mecanismul de Protectie Civila,…

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea ca statele membre sa realizeze achizitii comune de caz natural, in contextul in care blocul european cauta moduri prin care sa se protejeze in fata preturilor record la energie, conform unor documente citate de Reuters preluata de mediafax. Comisia…

- Agenția Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca a anunțat ca prin intermediul retelei EURES Romania au fost scoase 612 locuri de munca vacante in Uniunea Europeana. Locurile de munca sunt dupa cum urmeaza: Germania – 389 locuri de munca : taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial;…

- Jumatate din populatia Uniunii Europene este vaccinata cu schema completa impotriva COVID-19, arata un bilant AFP realizat in baza informatiilor obtinute din surse oficiale, marti, la ora 11:00 GMT, informeaza Agerpres . Romania a imunizat doar 25% din populatie, fiind pe penultimul loc in randul statelor…

- Saptezeci la suta dintre adultii din Uniunea Europeana au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat marti Comisia Europeana, potrivit dpa. „Uniunea Europeana s-a tinut de cuvant si a facut ceea ce trebuia. Ne-am propus sa protejam 70% dintre adultii din UE cu cel putin o doza de…

- Per total, in 2020 Comisia a deschis 903 cazuri noi de constatare a neindeplinirii obligatiilor, in crestere cu 13% comparativ cu 2019, cand numarul de cazuri noi a fost de 797, potrivit Raportului anual privind monitorizarea aplicarii dreptului Uniunii Europene. Cele mai putine cazuri noi de transpunere…

- Independenta justitiei si libertatea presei continua sa fie amenintate in Ungaria si Polonia, considera Comisia Europeana in reportul ei privind statul de drept in tarile UE publicat marti si pe care doreste sa-l transforme intr-un prim instrument pentru aplicarea mecanismului prin care poate suspenda…