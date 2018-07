Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat joi ca trimite Romania, Grecia și Irlanda in fața Curții de Justiție a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor, se arata intr-un comunicat pe site-ul instituției.Romania și Grecia sunt trimise in fața Curții de Justiție a UE…

- Comisia Europeana a trimis joi, 19 iulie, Romania si Grecia in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia lor nationala cea de A patra directiva privind combaterea spalarii banilor.

- Comisia Europeana a trimis astazi Romania și Grecia in fața Curții de Justiție a UE pentru neindeplinirea obligației de a transpune in legislația lor naționala cea de A patra directiva privind combaterea spalarii banilor. Horatiu Radu, fostul agent al Romaniei la Curtea de Justitie a UE, a declarat…

- Comisia Europeana a trimis joi Romania si Grecia in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia lor nationala cea de a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, potrivit unui comunicat de presa.

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. De aceasta procedura este vizata…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania si Grecia in fata Curtii de Justitie pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia lor nationala cea de-a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Irlanda a transpus…

- „Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritatilor fiscale mult doritul acces la informatiile privind combaterea spalarii banilor si sa le permita sa reactioneze rapid si eficient in cazurile…

- Comisia Europeana a transmis, joi, Romaniei avize motivate deoarece acestea nu au comunicat transparența noilor masuri privind schimbul obligatoriu de informații in domeniul fiscal in ceea ce privește accesul autoritaților fiscale ale statelor membre la date privind combaterea spalarii banilor, informeaza…