- Comisarul șef Dan Chioreanu, considerat de catre procurorii DIICOT ca fiind liderul grupului infracțional de la Poliția de Frontiera Timiș care facea trafic de migranți folosind calauze care erau autorizate in dosare penale care erau deschise cu Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș, are un trecut…

- Direcția Sanitar-Veterinara și polițiștii din Arad au facut, in primavara, un nou control la casa lui Gheorghe Cilan, barbatul din Fantanele despre care Libertatea a scris ca ține de 30 de ani urși bruni in curtea sa. Autoritațile au gasit animalele „hranite deficitar”. Dosarul penal deschis de polițiști…

- Dosarul penal al sefului Biroului Ordine si Liniste Publica din cadrul Politiei Locale Alba Iulia se intoarce la Parchet. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv pe data de 21 octombrie 2021 acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre inculpat si Parchetul de pe langa Judecatoria Alba…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, lider al filialei județene și vicepreședinte al PNL, are un nou șef de cabinet – Iosif Nicoara. Nicoara s-a pensionat in 2019 din Poliția de Frontiera, unde a ajuns comisar șef, dupa ce DIICOT i-a retras avizul de poliție judiciara din cauza activitaților…

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, are un nu director de cabinet, in persona lui Iosif Nicoara. Personaj controversat, Nicoara a fost sef in Politia de Frontiera Timis, numele lui aparand in dosarul spagilor din vamile din vestul tarii. Iosif Nicoara completeaza echipa lui Alin Nica, in functia de director…

- Politistul a formulat imediat denunt la Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta, care a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Doi barbati din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, au fost condamnati zilele trecute, de Tribunalul Constanta, pentru dare de mita. In sarcina celor…

- Fostul sef al Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, contesta in justitie decizia primarului Gabriel Plesa, ptin care l-a demis din functie. Ilcu a atacat in contecios administrativ dispozitia primarului din data de 12 mai 2021, prin care a fost destituit. Dosarul a fost inregistrat in 2 august 2021,…

- O femeie in varsta de 47 de ani a fost batuta de catre insotitorul sau, in timp ce faceau formalitațile de cazare la o pensiune din Sinaia. Femeia a murit dupa ce a cazut și s-a lovit la cap, iar martorii au declarat pentru Observator News ca barbatul „i-a dat vreo cateva palme” dupa o cearta, iar femeia…