Stiri pe aceeasi tema

- Dupa semnarea ”fazei intai” a acordului cu China si a acordului dintre Statele Unite, Mexic si Canada, noile fronturi al razboiului comercial al Statelor Unite se indreapta catre Europa, Marea Britanie si blocajul in relatiile cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), relateaza CNBC.Citește…

- Cabinetul inca discuta daca exista spatiul fiscal necesar pentru aceasta masura, a declarat, joi, Viktor Orban. Premierul ungar a adaugat ca va anunta detaliile unui pachet de stimulente economice concentrate pe familii in luna februarie.Masura face parte din eforturile guvernului condus…

- Ce soluții au gasit vecinii unguri, pentru creșterea natalitații. Tratamente de fertilitate gratuite și scutiri de impozite pentru femei Clinicile publice din Ungaria vor oferi gratuit tratamente pentru a favoriza fertilitatea, pentru a incetini declinul demografic al Ungariei, a anuntat joi premierul…

- Guvernul cancelarei Angela Merkel a dezbatut raportul privind migrația pentru anul 2018, informeaza Deutsche Welle (DW). Conform cifrelor oficiale, Romania este principala țara de origine a imigranților, cu aproape 240.000 de persoane, la mare distanța de celelalte țari din top, Polonia și Bulgaria.Cabinetul…

- Adresandu-se unui auditoriu format din ofiteri de rang inalt din Ministerul Apararii, presedintele rus a dat asigurari ca a luat cunostinta de arhive recuperate in Europa de Armata Rosie dupa 1945, ce arata ca mai multe state, printre care si Polonia, erau in complicitate cu dictatorul nazist. 'Ei (polonezii)…

- Guvernul ungar si-a asumat obligativitatea apararii culturii crestine – a declarat Azbej Tristan, secretar de stat responsabil si cu indeplinirea Programului Hungary Helps. Azbej Tristan a amintit faptul ca, in cadrul programului de ajutorare demarat in 2016, Ungaria a fost prima tara din lume care…

- Schoeller Allibert, reprezinta solutia ideala in cazul in care cautati o companie care se ocupa cu producerea celor mai bune solutii pentru ambalare din plastic returanbil dar si soltutii de transport si depozitare marfa, solutii ideale ce sunt necesare inca de la iesirea din fabrica pana la asezarea…

- Ponderea impozitelor in PIB in Romania a crescut, dar ramane una scazuta. Topul europenilor care platesc cele mai mari taxe Ponderea impozitelor in PIB, in UE, s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…