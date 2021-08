Stiri pe aceeasi tema

- Biroul procurorului general din Columbia il va inculpa pe fostul sef al armatei Mario Montoya pentru responsabilitatea sa in 104 executii extrajudiciare, in cadrul scandalului "falsilor pozitivi", relateaza Reuters, citat de Agepres. Aceste abuzuri au avut loc intre 2002 si 2008, in timpul mandatului…

- Biroul procurorului general din Columbia il va inculpa pe fostul sef al armatei Mario Montoya pentru responsabilitatea sa in 104 executii extrajudiciare, in cadrul scandalului „falsilor pozitivi”, a anuntat duminica sursa citata, relateaza Reuters.

- O curte de apel americana i-a suspendat miercuri licenta lui Rudy Giuliani, fost avocat al lui Donald Trump, pentru a practica in Washington D.C., informeaza Reuters. Curtea de Apel a Districtului Columbia a emis ordinul citand suspendarea dreptului sau de practica in New York, din urma cu doua saptamani,…

- Un oraș din nordul Croației, puternic afectat de depopulare, iși vinde casele abandonate pentru o kuna (echivalentul a 13 eurocenți sau 60 de bani romanești) in incercarea de a atrage noi rezidenți, dar pune o serie de condiții. Legrad, candva cel de-al doilea cel mai mare oraș croat, a suferit un declin…

- Parlamentul Poloniei discuta miercuri un proiect de lege care ar îngreuna recuperarea de catre evrei a proprietatilor confiscate de Germania nazista si pastrate de regimul comunist dupa razboi, ceea ce ar putea tensiona relatiile Varsoviei cu Israelul si Statele Unite, transmite Reuters, preluata…

- Ebrahim Raisi, unul dintre judecatorii cei mai loiali regimului teocratic de la Teheran și un „hardliner”, este favorit sa caștige alegerile prezidențiale din Iran, de vineri, relateaza Reuters. Raisi este, de asemenea, sancționat din 2019 de Statele Unite pentru rolul sau in incalcari ale drepturilor…

- Barbati inarmati l-au atacat si ranit marti pe fostul comandant al armatei din Uganda si i-au ucis fiica, precum si pe sofer intr-o tentativa de asasinat a generalului, au anuntat actualul ministru al lucrarilor publice si transporturilor, o purtatoare de cuvant a armatei si media locale, citate…

- Un pui de pasare dintr-o specie rara a fost salvat din curtea unui centru comercial din Covasna. Pasarea era ranita la o aripa și a fost salvata de agenții de la Biroul pentru Protecția Animalelor Covasna.