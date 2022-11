Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” la aniversare / 110 ani de învățământ pedagogic în Neamț In fiecare an, in luna noiembrie, Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamț imbraca haine de sarbatoare, pentru a-și onora trecutul, reinviind portrete dragi de dascali și absolvenți ce au facut ca aceasta școala sa vibreze și sa dureze. In fiecare an, profesori și elevi iși reinnoiesc promisiunea de a spori moștenirea valoroasa lasata de inaintași. Colegiul National „Gheorghe Asachi” de astazi este continuatorul Scolii Normale de altadata, o institutie scolara care a pregatit de-a lungul timpului adevarati „apostoli” ai neamului. La 15 noiembrie 1912 se deschideau la Piatra-Neamt cursurile… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

