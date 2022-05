Colaborarea verii! Emilian și Connect-R lansează UNA Emilian este unul dintre artiștii care au reușit sa urce rapid in topurile muzicale și sa ajunga la inimile oamenilor cu piesele sale. Dupa succesul inregistrat cu piese precum „O mie de inimi”, „De 3 zile nu am somn”, feat. Theo Rose, sau cel mai recent single, „Tequila”, Emilian vine cu un hit neașteptat alaturi de o legenda a muzicii romanești: Connect-R. Succesul acestuia este deja bine cunoscut, iar marile lui hituri inca se aud la radiouri. Piesa „Una” este realizata in studiourile HaHaHa Production și poate fi asculta pe toate platformele de streaming incepand cu data de 13 mai. Videoclipul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

