- Curți și gospodarii inundate și mașini distruse de copaci cazuți – este un prim bilanț al efectelor vijeliilor din ultima ora, in Zalau, județul Salaj, unde a fost in vigoare, joi, o atenționare cod roșu de vijelii. Intre cladirile afectate se numara și Inspectoratul Școlar, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Vremea face ravagi in Romania, in ultimele ore mai multe județe au fost lovite de inundați și grindina. Intr-o localitate din Suceava a fost postata o filmare in care se vede grindina de mari dimensiuni care a cazut in timp ce judetul se afla sub avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica cod galben, valabila joi, intre orele 12 și 22. In intervalul menționat, vor fi ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata. In Maramureș, Crișana și local in Transilvania precum și in zona Carpaților…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE IN TARAIn jumatatea de nord a tarii cerul va fi mai mult noros si pe arii relativ extinse va ploua. Punctiform cantitatile de apa vor putea depasi 15 l/mp. In restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in primele ore ale intervalului in regiunile…

- Deputatul Robert Turcescu a postat pe rețele sociale un videoclip in care arata cum furtuna insoțita de grindina de dimensiunea unor boabe de fasole face ravagii. La inceputul acestei saptamani, meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica accentuata pana miercuri, interval in care…

- Meteorologii au emis, luni, avertizari de vreme rea pentru București, iar temperatura maxima va fi de 21 de grade celsius. Codul intra in vigoare in jurul orei 12:00 și va fi valabil pana miercuri. Situația este similara pentru mai multe județe din țara, unde sunt așteptate ploi torențiale și vant…

- 15 județe s-au aflat, total sau parțial, sub cod portocaliu de ploi și vijelii. Acolo vantul a suflat cu pana la 70 de kilometri pe ora, a plouat torențial și a cazut grindina. Și Bucureștiul și județul Ilfov s-au aflat sub cod portocaliu. A plouat torențial in cursul nopții dupa ce aseara vantul a…

- ALERTA meteo . Un ciclon loveste Romania. Vijelii si grindina in mai multe zone din tara Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in regiunile mentionate vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, manifestandu-se prin averse ce vor avea…