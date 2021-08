Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor sări de 40 de grade în Dolj, Olt, Teleorman şi Giurgiu Meteorologii anunța ca ziua d emarți va inregistra temperaturi sufocante pentru cel puțin patru județe unde valorile vor sari de 40 de grade Celsius. Estre vorba de Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu pentru care meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula. Va fi foarte cald și in Capitala. “In judetele Dolj, Olt, […] The post Cod portocaliu de canicula. Temperaturile vor sari de 40 de grade in Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi coduri portocalii de canicula si disconfort termic accentuat. In judetele Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu, temperaturile vor fi pana la la 40 de grade Celsius.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de canicula valabila in 8 județe și in Capitala de vineri pana duminica. Alte 25 de județe sunt sub avertizare Cod galben. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizarea Cod portocaliu județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Ilfov, Municipiul…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de canicula valabila in 8 județe și in Capitala de vineri pana duminica. Alte 25 de județe sunt sub avertizare Cod galben. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizarea Cod portocaliu județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Ilfov,…

- Canicula va persista in cea mai mare parte a țarii, au anunțat ieri meteorologii, care au emis noi avertizari cod galben și portocaliu de disconfort termic ridicat. De asemenea, vor fi și ploi și vijelii puternice. Astfel, ieri a fost prelungita pana in 1 august avertizarea cod galben de disconfort…

- Noi alerte emise de meteorologi:Canicula va persista in cea mai mare parte a țarii, au anunțat joi meteorologii, care au emis noi avertizari cod galben și portocaliu de disconfort termic ridicat. De asemenea, vor fi și ploi și vijelii puternice. Astfel, joi a fost prelungita pana in 1 august avertizarea…

- Ieri, meteorologii au actualizat avertizarile de canicula si disconfort termic. Prima avertizare este in vigoare pana pe 31 iulie. Meteorologii spun ca valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul…

- Este cod portocaliu de canicula in aproape toata țara. Valorile vor crește considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile resimțite vor ajunge chiar și la 45 de grade. Meteorologii spun ca de patru ani nu s-au mai inregistrat asemenea valori. Meteorologii ANM au emis doua avertizari, de tip cod…

- Meteorologii au actualizat, duminica, prognoza speciala emisa pentru Bucuresti, unde pana miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi racoroasa. Marți dimineața, temperaturile vor scadea pana la 10 grade Celsius. Duminica, cerul va fi variabil in prima parte a zilei, apoi instabilitatea atmosferica…