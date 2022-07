Cod galben și cod portocaliu de vreme rea în România. Capitala și alte 10 județe, sub avertizare meteorologică Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ. Acestea vor fi valabile astazi, pana la ora 21:00. Conform ANM, sunt anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ joi, de la ora 10.00 pana la ora 21:00 ”In intervalul mentionat, local in Muntenia va […] The post Cod galben și cod portocaliu de vreme rea in Romania. Capitala și alte 10 județe, sub avertizare meteorologica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de judete si Capitala se afla sub avertizare cod portocaliu de vijelii si de precipitatii de miercuri de la ora 12:00 pana joi la aceeasi ora. Alte judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica. Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata,…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare meteo Cod portocaliu de vijelii și ploi. București și 21 de județe sunt vizate. Alte judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea meteo Cod portocaliu intra in vigoare, astazi, la ora 12:00, și este valabila pana joi, ora 12:00.…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 10:00. Totodata, a fost emisa o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat. In dupa-amiaza zilei de astazi (5 iulie), local in Oltenia, in nordul Munteniei și in Carpații…

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic vor persista in toate regiunile, pana marti, fiind emis Cod galben pentru zonele de campie si de podis, dar si Cod portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord-vestul tarii. Duminica, vor fi ploi si furtuni in mai multe regiuni, fiind…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 28 de judete, pana la ora 22.00. Cantitatile de apa pot depasi 40 de litri pe metru patrat si vor fi rafale de vant si grindina. Potrivit ANM, marti, pana la ora 22.00, in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei,…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. De asemenea, potrivit ANM, instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Sambata, va ploua semnificativ și in sub, sud-est…