Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora. Potrivit ANM, in zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, vantul sufla…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori si viscol, valabila la nivelul intregii tari de vineri pana duminica. 17 judete ale tarii vor intra sub avertizare cod galben de ninsori puternice si viscol, informeaza Digi24.ro.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip now casting, cod galben valabil pentru zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea. Se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu rafale de 55 65 km h. Atentionarea meteo este valabila astazi, 22.11.2019, in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de vant puternic, valabila pe durata orelor urmatoare in judetele Olt, Valcea, Dolj si Caras-Severin. Potrivit...

- Vantul puternic se intoarce in vestul țarii și va persista in prima parte a zilei de duminica. Meteorologii au emis un cod galben de vant puternic pentru județele Timiș și Caraș-Severin. Astazi, in intervalul orar 6.30 – 12.00, vantul va sufla cu viteze ce la rafala vor atinge 55 – 75 km/h, iar in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un COD GALBEN valabil pana la ora 11:00 pentru județul Maramures – zona de munte de peste cota 1800 m. Vantul va prezenta intensificari care la rafala vor atinge 90…100 km/h. Source

- Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, doua avertizari Cod galben de vant puternic, valabile in județele Sibiu și Caraș-Severin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, una dintre avertizari vizeaza județul Caraș-Severin și este in vigoare pana la ora 12.00. Specailiștii susțin ca in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de „ceața care determina reducerea vizibilitații local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri”. Avertizarea valabila pentru aceasta dimineața vizeaza o zona restransa din Banatul Montan, mai exact localitațile Bozovici și Prigor.…