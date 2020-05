Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBEN, valabil pana la ora 14:00 in Ulmeni, Baița de Sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz, Ariniș. Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, local averse care vor cumula 20…25 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de dimensiuni mici. Source

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o avertizare meteorologica de cod galben valabila pentru mai multe zone din țara ce cuprinde descarcari electrice și vant puternic, dar și grindina.

- Astazi, intre orele 13:00 și 23:00, meteorologii au anunțat cod galben de ploi de scurta durata cu descarcari electrice, izolat grindina slaba și vijelie in rafale de pina la 15-20 m/s (55-70km/h).Astazi, in Capitala cerul va fi variabil.

- Astazi, in tara sunt prognozate ploi insotite de descarcari electrice. La Briceni si Soroca vor fi 20 de grade, iar la Balți cu unul mai mult. La Orhei se va incalzi pana la 22 de grade.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila joi, 30 Apr 2020, intre orele 10:00 și 21:00.

- Vremea va fi astazi in județ ușor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local vor cadea ploi cu caracter de aversa, insoțite izolat de descarcari electrice. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari indeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse…

- Conform prognozei, luni, între orele 06:00 – 18:00, temporar vântul va avea intensificari în Banat, Crisana, Transilvania si Maramures, cu viteze în general între 60 si 80 km/h. Pentru perioade scurte de timp, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de vreme rea valabil pentru luni, in Alba și alte zone din țara. Din noaptea de duminica spre luni, ora 2.00 pana luni seara, ora 22.00, vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze in general de 70-80…