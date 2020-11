Cod galben de ninsori în 11 judeţe, de vineri până sâmbătă la prânz Meteorologii au actualizat, vineri, prognoza pentru urmatoarele zile si au emis o avertizare cod galben de ninsori moderate cantitativ, care vizeaza 11 judete. Avertizarea intra in vigoare, vineri, la ora 20.00, si e valabila pana sambata la pranz. De asemenea, meteorologii anunta ca vremea devine rece pentru aceasta data, cu temperaturi minime negative in toate regiunile. Meteorologii anunta ca, de vineri seara pana sambata la pranz, in cea mai mare parte a Carpatilor Occidentali si Meridionali va ninge. ”Stratul de zapada nou depus local va fi consistent. Din a doua parte a… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

