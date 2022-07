Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Taiwan au acuzat vineri un furnizor chinez al Apple ca a furat secrete comerciale de la un furnizor din Taiwan si ca a atras ilegal forta de munca pentru a castiga comenzi de la compania americana, spunand ca a inculpat 14 persoane, informeaza Ziare.com. Taiwanul si-a intensificat eforturile…

- Miliardarul Elon Musk, patronul Tesla si SpaceX, a informat vineri ca reziliaza acordul incheiat pentru achizitionarea companiei Twitter, din cauza informatiilor „false si inselatoare” despre companie, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Avocatii miliardarului Elon Musk au transmis o scrisoare Comisiei…

- In Coreea de Sud, dezvoltatorii de aplicatii pentru iPhone si iPad au acum si alte optiuni pentru plati in afara de cea impusa de Apple pentru App Store. Compania americana ofera aceasta optiune constransa de o noua lege din aceasta tara. Situatia este similara cu cea din Olanda, cu mare deosebire ca,…

- Piata de smartphone-uri din America de Nord a crescut in T1 cu 4%, crestere de care este responsabila, in cea mai mare masura, Apple. Din cele 39 de milioane de unitati livrate in total, 19,9 milioane au fost iPhone-uri. Astfel, Apple a crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 45% si are…

- Toyota Motor a avertizat miercuri investitorii ca cresterile "fara precedent" ale costurilor materialelor si logisticii ar putea reduce profitul companiei pe intregul an cu pana la 20-, transmite CNBC. Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde…

- ​Apple a afișat intre ianuarie și martie printre cele mai bune rezultate financiare din istoria sa, cu o cifra de afaceri de 97 miliarde dolari și profit net de 25 miliarde dolari, insa creșterile au fost mult mai mici decat in anii trecuți. Compania are o capitalizare de piața de 2.670 miliarde dolari.