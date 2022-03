CNAIR anunță lucrări de reparații pe DN 7A, după încălzirea vremii Conducerea CNAIR arata ca in acest an pe DN 7A vor fi realizate lucrari de reparații. Exista, insa, fonduri și pentru consolidarea și amenajarea sectorului de drum cuprins intre intersecția cu strada Maleia din Petroșani și limita de județ. „In prezent, obiectivul ”Consolidare și amenajare DN 7A km 86+601 – km 105+120 este cuprins in lista obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul de stat pe anul 2022 și are asigurata finanțarea, astfel incat dupa finalizarea serviciilor de proiectare se poate trece la demararea procedurilor de achiziție public pentru execuția lucrarilor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

