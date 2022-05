CNA a sesizat Parlamentul în legătură cu scandalul făcut de George Simion la sediul Digi24 Scandalul dintre George Simion și Digi24 ajunge pe masa parlamentarilor și a membrilor Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). Membrii CNA au transmis joi o scrisoare Parlamentului in care denunța modul cum liderul AUR a incercat sa intre miercuri seara, cu forța, in sediul Digi24. Deputatul a participat joi la ședința CNA, solicitand obligarea postului TV sa-i acorde un drept la replica. „Eram acasa ieri, in jrul orei 20.30 și primesc mesaje ca ministrul Energiei spune ca sunt omul rușilor, ghidonați de ruși. Nu m-a sunat nimeni pentru vreun drept la replica, nu a contactat nimeni biroul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, a fost in centrul unui nou scandal miercuri seara, cand a fost nevoie de intervenția mai multor echipaje de poliție pentru a fi scos din incinta televiziunii Digi24. Deranjat de faptul ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, era in direct…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia lui Virgil Popescu din functia de ministru al Energiei "dupa ce pretul carburantilor a ajuns la 9 lei" si afirma ca va depune o motiune simpla impotriva acestuia daca "nu va avea decenta sa se retraga din functie". Fii la curent cu cele mai…

- „In aceasta dimineata am participat, ca keynote speaker, la grupul de discutii pe energie nucleara organizat de Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation (P-TECC). Tema discutiei a fost ”Energy Security and Diversification in Europe: Civil Nuclear Energy Perspectives”. Agresiunea militara…

- George Simion, președintele partidului extremist AUR și liderul grupului deputatilor AUR, i-a cerut scuze marti, in plenul Camerei, deputatului USR Iulian Bulai pentru ca l-a agresat. „Am vorbit cu domnul Bulai si vreau sa imi cer scuze ca l-am apucat cu degetele de ureche si ii multumesc ca a donat…

- Un nou moment care marcheaza nivelul la care a ajuns dezbaterea in Parlamentul Romaniei s-a intamplat in plenul din 22 martie. Deputat USR, Iulian Bulai a fost tras de ureche (la propriu) de cel care a devenit intre timp unic președinte al AUR, George Simion. Nu este prima altercație dintre cei doi,…

- Deputatul social-democrat sucevean Mirela Adomnicai a facut un apel de la tribuna Parlamentului la partidele din coaliția de guvernare și in special catre ministrul Energiei, Virgil Popescu, și premierul Nicolae Ciuca sa organizeze urgent un grup de lucru in care sa fie invitați și experți, ...

- USR a reluat solicitarea de chemare a ministrului Energiei, Virgil Popescu, in Parlament, pentru a da explicatii pentru modul modul dezastruos in care a gestionat multiplele crize din domeniul energiei, in conditiile in care se afla de trei ani in fruntea ministerului. Solicitarea a fost depusa luni…

- Dupa ce s-a creat panica printre conducatorii auto ca urmare a zvonurilor ca preturile la benzina si motorina vor depasi 10 lei pe litru, in multe orase mari din tara, inclusiv in Galati, la statiile Peco s-au creat cozi interminabile. Romanii, speriati de faptul ca vor fi nevoiti sa-si cumpere combustibil…