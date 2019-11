Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a lovit cu un cutter, in zona pieptului, o femeie. Miercuri, 27 noiembrie, in jurul orei 08.45, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost solicitati sa intervina la Primaria comunei Borsa, judetul Cluj, unde o femeie, angajata a…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat marți, 19 noiembrie, un barbat in varsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autovehicul pe raza DN1C, prin comuna Bonțida, fara a deține permis deconducere pentru nicio categorie de vehicule. In baza probatoriului administrat,…

- Doi tineri din judetul Iasi au fost trimisi in judecata dupa ce au dat o spargerie la Primaria comunei Arsura din judetul Vaslui si au incercat sa fure seiful din casierie. In timpul procesului, primarul comunei i-a iertat pe hoti, anuntand judecatorii ca se impaca cu inculpatii, pentru ca institutia…

- Ziarul Unirea S-au certat, s-au batut, Poliția l-a reținut: O femeie de 40 de ani din Coșlariu a fost agresata fizic de concubin Conforom Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, la data de 11 noiembrie 2019, in jurul orei 22.15, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați,…

- Vineri, 1 noiembrie 2019, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au depistat și reținut, pe raza localitații Stremț, pe un barbat de 39 de ani, din comuna Sirețel, județul Iași, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii și urmarit, la nivel național, intrucat se sustragea executarii…

- Sambata, 19 septembrie 2019, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 59 de ani, din comuna Șona, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In dupa amiaza zilei de…

- Ieri, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 35 de ani, din orasul Beclean, judetul Bistrita Nasaud, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 109, pe raza localitatii Aschileu Mare, judetul Cluj, desi nu detine permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- La data de 30 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 32 de ani, din comuna Saulești, banuit de savarsirea infracțiunilor de nerespectarea masurilor…