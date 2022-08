Clotilde Armand: A fost Curtea de Conturi în control la Primăria Sectorului 1. Şi ce să vezi? N-au găsit nimic ilegal „A fost Curtea de Conturi (buna ziua dle. Busuoic, dle Ilie Sarbu, dle. Badalau & co) in control la Primaria Sectorului 1 (a doua oara in mai putin de un an). Minunat. N-avem nimic de ascuns. Doar ca timpul petrecut cu inspectorii blocheaza o mare parte din activitatea functionarilor. Si ce sa vezi? N-au gasit nimic ilegal. Evident ca au facut cateva recomandari de genul: sa fie bine ca sa nu fie rau… Bun!”, a scris Clotilde Armand, joi pe Facebook. Edilul i-a indemnat pe consilierii PNL Sector 1 care refuza digitalizarea primariei sa faca rost de miliardul furat de la cetatenii Sectorului 1.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 afirma ca au sesizat in repetate randuri institutiile abilitate in legatura cu 'derapajele constante' ale primarului Clotilde Armand, iar in aceasta perioada au inceput sa soseasca si raspunsurile, cel mai recent fiind din partea Curtii de Conturi. „Atacurile…

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 afirma ca au sesizat in repetate randuri institutiile abilitate in legatura cu ‘derapajele constante’ ale primarului Clotilde Armand, iar in aceasta perioada au inceput sa soseasca si raspunsurile, cel mai recent fiind din partea Curtii de Conturi. „Atacurile furibunde…

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 au transmis, joi, un comunicat de presa in care anunța rezultatul controlului efectuat de Curtea de Conturi la primaria sectorului 1. „Atacurile furibunde si nefondate pe care Clotilde Armand le emana la adresa noastra in aceasta perioada, atat in media, cat si pe…

- Edilul Clotilde Armand l-a acuzat pe ministrul Cercetarii si Digitalizarii, liberalul Sebastian Burduja ca a blocat digitalizarea Primariei Sectorului 1 cu fonduri europene, „din orgolii politice, fara nici un argument, fara niciun fel de explicatii”, anunța news.ro. Fii la curent cu cele…

- Pandemia a determinat oportunitatea accelerarii transformarii digitale a Romaniei, institutiile statului fiind practic fortate sa se deschida catre cetateni si sa digitalizeze anumite servicii publice, a declarat, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja in videoconferinta…

- Sorin Cimpeanu a folosit calea de atac a sentinței Curții de Apel București, prin instituția din cadrul Ministerului Educației, pe care il conduce, Unitatea Executiva pentru Finanțarea Invațamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii și Inovarii (UEFISCDI), relateaza publicația Bihoreanul.…

- ”Interesul oamenilor de afaceri straini de a investi in tara noastra este tot mai evident. In calitate de ministru al economiei, ma intalnesc saptamanal cu investitori din multe tari europene care imi transmit ca Romania se afla pe primul loc in randul tarilor atractive pentru dezvoltarea de noi afaceri,…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca PSD si PNL vor sa creasca taxele si sa introduca impozitul progresiv, in contextul in care au crescut deja preturile. El a mai spus ca cei din coalitia de guvernare nu au de gand sa elimine pensiile speciale sau „sa inceteze sa tot creeze institutii…