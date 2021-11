Claudius Aeliani Partea a 34-a: De natura animalium: 17.6.

Stiri pe aceeasi tema

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…