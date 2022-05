Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat sambata soldatilor rusi, recomandandu-le intr-un mesaj video ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”, evocand planurile comandamentului rus de a continua ofensiva si de a atrage mai multe forte pe…

- Forțele ruse au lansat ofensiva mult așteptata in estul Ucrainei, incercand sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters, care face un bilanț al ultimelor ore ale conflictului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat…

- Presedintele Consiliului Judetean, Costel Alexe, a semnat, in cadrul Forumului Transfrontalier, acordul de cooperare cu Raionul Taraclia și o anexa la acordul de cooperare pe care judetul Iasi il are cu raionul Hincești. „Județul Iași are astfel acorduri de cooperare cu 22 de raioane din Republica Moldova,…

- UPDATE 1 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca incearca sa ascunda dovezile privind uciderea civililor in parțile din Ucraina pe care forțele rusești le controleaza. Volodimir Zelenski susține ca rușii au schimbat tactica. „Avem informații ca armata rusa și-a schimbat tactica…

- Noi bombardamente au fost raportate, azi noapte, la Harkov și Kiev. In capitala Ucrainei, autoritațile susțin ca artileria rusa a lovit un bloc cu noua etaje care a luat foc, pompierii intervenind pentru a stinge incendiul. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a indemnat luni din nou NATO sa…

- UPDATE 5 Președintele rus, Vladimir Putin, a spus vineri ca dorește sa accepte participarea voluntarilor la lupta impotriva forțelor ucrainene și a aprobat trimiterea sistemelor de rachete capturate rebelilor sprijiniți de ruși din estul Ucrainei. Ministrul rus al Apararii, Sergei Shoigu, a propus trimiterea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…

- Mircea Lucescu (76 de ani), unul dintre cei mai mari antrenori romani ai tuturor timpurilor, e in continuare blocat la Kiev, oraș asediat in aceasta dimineața de Rusia. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, il compatimește pe Il Luce pentru situația complicata in care…