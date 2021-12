Stiri pe aceeasi tema

- Medicii romani avertizeaza ca o noua infectie a fost depistata la pacientii care au avut coronavirus. Este vorba despre ciuperca neagra. Daca pana acum cazurile erau foarte rare, in prezent tot mai multi romani care au avut covid-19 au fost diagnosticati cu aceasta infectie. Ciuperca neagra, noua infectie…

- Numarul pacienților romani diagnosticați cu „ciuperca neagra” (mucormicoza) „a crescut simțitor” in ultima perioada, atrag atenția medicii. In doar o luna, au fost identificate șase astfel de cazuri de infecție la pacienți care au trecut prin COVID-19. Patru au avut o evolutie favorabila, un pacient…

- Pandemia de Covid aduce și repercusiuni. Astfel, numarul pacienților romani diagnosticați cu „ciuperca neagra” (mucormicoza) „a crescut simțitor” in ultima perioada, atrag atenția medicii. Este vorba de șase cazuri de infectare, depistate la Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcționala ORL…

- Medicii atrag atentia ca sase cazuri de mucormicoza (ciuperca neagra) au fost diagnosticate, in doar o luna, la Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. Dr. D. Hociota" din Bucuresti, la pacienti care au trecut prin COVID-19. Patru au avut o evolutie favorabila, un pacient a…

- CATE cazuri cu infecția „ciuperca neagra” au fost depistate in Romania - o persoana A MURITMedicii atrag atenția ca, in timpul pandemiei de COVID-19, numarul pacienților diagnosticați cu mucormicoza a crescut simțitor.Șase cazuri de mucormicoza (ciuperca neagra) au fost diagnosticate, intr-o singura…

- Șase cazuri de infecție cu ciuperca neagra sau mucormicoza au fost despistate intr-o luna la pacienți care au trecut prin COVID-19, potrivit unor informații publicate pe pagina Ro Vaccinare. Medicii constata ca numarul pacienților care sunt diagnosticați cu aceasta afecțiune ”a crescut simțitor” de…

- Medicii atrag atenția ca, in timpul pandemiei de COVID-19, numarul pacienților diagnosticați cu mucormicoza ( ciuperca neagra ) a crescut simțitor. Cazuri la pacienți COVID-19 „In spital, am avut, in 15 ani, doar patru cazuri de mucormicoza și suntem un centru cu adresabilitate mare. Acum, am avut șase…

- Sase cazuri de mucormicoza ciuperca neagra au fost diagnosticate, in doar o luna, la Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. Dr. D. Hociota" din Bucuresti. Cazurile au fost identificate la pacienti care au trecut prin boala COVID 19.Medicii atrag atentia ca, in timpul pandemiei…