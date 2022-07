Stiri pe aceeasi tema

- O serie de masuri fiscale pe care le vor resimți mulți romani, precum supraimpozitarea muncii part-time, intra in vigoare de la 1 august, daca ne uitam la Ordonanța 16/2022, publicata vineri seara in Monitorul oficial. Consultantul fiscal Adrian Bența a facut o scurta prezentare a acestora.

- Așa cum știm, angajații din construcții, agricultura și industria alimentara nu platesc impozit pe venit și contribuția la sanatate pentru salariile intre 3.000 – 30.000 de lei. Ei bine, Ministerul Finanțelor a venit cu doua ordine privind procedura de aplicare in acest an.

- Angajatii din agricultura si industria alimentara vor avea un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata de minimum 3.000 lei lunar, de la 1 iunie, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, informeaza Inspectia Muncii.

