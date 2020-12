Stiri pe aceeasi tema

- Favoritele SC Miercurea Ciuc, CSM Corona Brasov si CSM Galati s-au impus fara probleme in meciurile desfasurate miercuri, in Cupa Romaniei la hochei pe gheata, pe Patinoarul ''Dunarea'' din Galati. SC Miercurea Ciuc, detinatoarea trofeului, a castigat derby-ul de traditie…

- Echipa din Banie s a aflat in avantaj si la pauza meciului cu formatia de pe litoral.Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta participa in aceasta perioada la turneul preliminar al Cupei Romaniei, editia 2020 2021.Formatia de pe litoral a fost repartizata in grupa B si evolueaza la Oradea,…

- CSM Galati a invins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 2-1 (0-1, 0-0, 2-0), joi, in deplasare, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata, potrivit Agerpres.Oaspetii s-au impus prin golurile marcate de Szabolcs Hildebrand si Vitali Kiricenko, respectiv Akos Szigeti. Galatenii…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat de urgenta de catre presedintele Horia Paun, a decis joi suspendarea pentru o perioada nedeterminata a turneelor preliminare din Cupa Romaniei la masculin din cauza focarelor de COVID-19. „Din motive de siguranta sanitar-epidemiologica si…

- Editia 2020-2021 a Campionatului National de hochei pe gheata va debuta vineri 16 octombrie, cu meciul SC Miercurea Ciuc - ACS Sapientia U23 (18:30), potrivit site-ului FRHG.La start se vor afla sapte echipe, CSM Corona Brasov, CSM Galati, SC Miercurea Ciuc, ACSH Gheorgheni, CSA Steaua Bucuresti,…

- Sport Club Miercurea Ciuc intalnește, miercuri seara, in deplasare, formația ungara Ferencvaros Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheața, ediția 2020-2021. Marți, Corona Brașov a debutat cu dreptul in noua stagiune, reușind sa se impuna, in deplasare, cu 4-3, in fața lui DEAC Debretin.…

- Astazi, s-au completat grupele Cupei Romaniei la baschet masculin. Echipa Baschet Club Athletic Constanța va face parte din Grupa B, acolo unde CSM Miercurea Ciuc a fost repartizata, in urma tragerii la sorți, alaturi de CSM CSU Oradea, Steaua București și SCM U Craiova. Iata si componenta celorlalte…