„Primele sute de facturi au fost introduse astazi in sistemul national de facturare electronica, in prima zi de aplicare optionala e-Factura in relatia firmelor cu partenerii de afaceri. Apreciez efortul Ministerului Finantelor si ANAF pentru acest pas important catre digitalizarea economiei. Vor avea in continuare sprijinul meu, in calitate de prim-ministru, pentru urmatoarea etapa, cand transmiterea facturilor in sistem electronic devine obligatorie incepand cu 1 iulie 2022, precum si pentru implementarea sistemului informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri pe teritoriul Romaniei,…