Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca nu se ia in considerare impozitul progresiv, in ciuda faptului ca liderii PSD promoveaza intens aceasta masura. Ciuca a spus ca se discuta diverse masuri de ”optimizare fiscala”, iar cand pachetul va fi finalizat va fi lansat in dezbatere publica. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=1971182143093027¬if_id=1653034042593285¬if_t=live_video…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca deocamdata nu se discuta despre impozitul progresiv, el afirmand ca nu exista in momentul de fata o alta formula de impozitare, ci exista analize si studii care se deruleaza in

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat vineri ca in acest moment nu se discuta despre introducerea impozitului progreziv, ci exista un grup de lucru la Ministerul de Finanțe care analizeaza masuri de optimizare fiscala. „PNL continua sa susțina cota unica. Nu susținem introducerea de taxe și impozite noi,…

- ”Am facut mentiunea acum doua zile, nu se discuta despre impozitul progresiv, nu exista in momentul de fata alta formula de impozitare ci exista analize si studii care se deruleaza in grupul de lucru de la Ministerul Finantelor. Odata ce vor finaliza aceste masuri de optimizare fiscala, vom trece la…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca nu se discuta in acest moment despre introducerea impozitarii progresive, precizand ca Ministerul Finantelor face analize pentru a veni cu masuri de optimizare fiscala. Seful Guvernului a subliniat ca PNL continua sa sustina cota unica.

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca nu se ia in considerare impozitul progresiv, in ciuda faptului ca liderii PSD promoveaza intens aceasta masura. Ciuca a spus ca se discuta diverse masuri de ”optimizare fiscala”, iar cand pachetul va fi finalizat va fi lansat in dezbatere publica. Fii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in coaliție se lucreaza la un nou pachet de masuri economice pentru companii, care sa intre in vigoare in a doua parte a acestui an, dat fiind ca se prelungește criza energetica, iar prețurile sunt in continuare in creștere.

- Joe Biden a ajuns miercuri la Bruxelles pentru a participa la trei reuniuni de urgența cu liderii Consiliului European al UE, NATO și G7 privind razboiul din Ucraina. Președintele american a venit cu planuri pentru sancțiuni suplimentare și intarirea celor existente. De asemenea, liderul de la Casa…