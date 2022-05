Stiri pe aceeasi tema

Guvernul a respectat angajamentul de a nu mari taxele si impozitele in acest an, asigurand predictibilitate si stabilitate mediului de afaceri, precizeaza premierul Nicolae Ciuca. Precizarile premierului survin dupa declarațiile lui Marcel Ciolacu.

- „Guvernul PSD-PNL se pregateste sa intre cu bocancii in economie. Sub pretextul combaterii actiunilor speculative, guvernul va da amenzi pentru “preturi nejustificate” pentru anumite produse. Practic vom ajunge ca guvernul sa stabileasca preturile din pix, ca pe vremea comunismului. Am tot tras semnale…

- Romania va pierde doua miliarde de euro din banii alocați pe PNRR. E vorba de bani alocați ca granturi prin PNRR. Culmea este ca banii nu mai vin din cauza ca PIB-ul Romaniei a crescut, dupa cum a explicat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Purtatorul de cuvant al Executivului,…

Romania este o țara sigura pentru investiții, ofera stabilitate și oportunitați, transmite Guvernul dupa evalurarile Standard & Poor's și Fitch Rating.

- „Primele sute de facturi au fost introduse astazi in sistemul national de facturare electronica, in prima zi de aplicare optionala e-Factura in relatia firmelor cu partenerii de afaceri. Apreciez efortul Ministerului Finantelor si ANAF pentru acest pas important catre digitalizarea economiei. Vor avea…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant, Guvernul nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula, a declarat in aceasta seara purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Totodata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook,…

- Astazi, 8 martie, este ultima zi de stare de alerta sanitara pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de COVID-19. Ministerul Sanatații va clarifica reglementarile privind certificatul digital și PLF. Guvernul nu va prelungi starea de alerta, instituita pentru a gestiona pandemia de COVID-19,…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care vine in sprijinul refugiatilor ucraineni, dar si in cel al mediului de afaceri romanesc, a anuntat, luni, Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. ‘Guvernul a adoptat o OUG care vine in sprijinul refugiatilor ucraineni,…