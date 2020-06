Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia…

- Agentia de rating Moody's a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala. Totodata, a modificat perspectiva de tara de la stabila la negativa, iar deficitul e prognozat la 7,7%. Potrivit Ministerului…

- Agentia de rating Moody's a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a modificat perspectiva de tara de la stabila la negativa, iar Florin Cițu interpreteaza decizia agenției ca fiind una buna…

- Masurile pentru mediul de afaceri vor fi implementate gradual si nu trebuie acum dat absolut tot, sa ramanem fara surse de finantare la sfarsitul acestei crize, a declarat, marti seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Am vorbit si astazi cu domnul…

- Premierul Ludovic Orban prezinta masurile pe care le ia Guvernul pentru a sprijini economia, in contextul COVID-19 Premierul Ludovic Orban face declarații de presa joi, dupa ora 10.00. Miercuri seara, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că statul poate suporta, pentru…

- Sedinta de Guvern, care va avea loc in sistem de teleconferinta, este programata la ora 17.00. In cadrul ei se vor adopta masuri care ar trebui sa contracareze criza generata de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru sustinerea…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…

- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor Publice, a anunțat ca, in contextul actual, se amana plata impozitelor pe cladiri, terenuri și autovehicule pana la 30 iunie. „Mesaj important pentru toti contribuabilii! Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a…