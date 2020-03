Ministerul Finantelor injecteaza in sistemul financiar lichiditatea necesara pentru a fluidiza sistemul de plati, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar de resort, Florin Citu. "Toate platile se fac la timp! Suntem permanent in legatura cu BNR", a precizat Citu. Acesta a mai anuntat vineri ca primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an, va fi prorogat de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020 in prima sedinta de Guvern. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilica,…