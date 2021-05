Stiri pe aceeasi tema

- ”PNRR nu are de ce sa treaca prin Parlament, este un proiect al Guvernului. Un lucru pe care putem sa il facem este sa prezentam romanilor, in Parlamentul Romaniei, forul legislativ al Romaniei, PNRR. Este un lucru pe care putem sa il facem, dar nu are de ce sa treaca prin Parlament, nu este nevoie…

- Premierul Florin Citu respinge ideea de a supune Planul National de Redresare si Rezilienta unei dezbateri sau unui vot in Parlament. Dupa ce a vorbit cu liderul PSD despre PNRR, premierul afirma ca vrea doar sa prezinte romanilor deciziile asumate de guvern prin PNRR. "PNRR nu are de ce sa…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, ca nu exclude ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sa fie prezentat in Parlament. "Comisia spune ca este problema Guvernului. Ma gandesc la acest lucru, de a-l prezenta in Parlamentul Romaniei. Pana la urma, este un program construit de un…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a discutat cu ministrii, in sedinta de miercuri a Guvernului, despre Planul National de Redresare si Rezilienta si le-a transmis ca este momentul ca lucrurile sa accelereze. „Am avut o discutie cu ministrii referitor la PNRR. Este momentul sa acceleram lucrurile.…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca de vineri Planul National de Redresare si Rezilienta intra in dezbatere publica, iar saptamana viitoare va fi aprobat memorandumul prin care va fi adoptat mandatul pentru negocierea PNRR. Documentul poate fi accesat AICI. „Al doilea lucru…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu va supune dezbaterii Parlamentului Programul Național de Reziliența și Redresare. Cițu considera ca PSD practica un șantaj la adresa PNL și il invita pe Marcel Ciolacu sa le explice celor din Europa de ce nu susține acest proiect. Citește și: Alexandru Rafila:…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca vrea ca emblema Guvernului pe care il conduce sa fie constructia de spitale noi, subliniind ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta vor fi alocate sume pentru aceste proiecte. "Bineinteles, un alt proiect care a inceput anul trecut…

- "Am pornit cu aceeasi reforma pe care o regasim in buget, dar reforma aceasta trebuie sa se vada in investitii. Veti vedea ca resursele alocate in PNRR se concentreaza pe proiecte de investitii. Romania a ramas in urma la investitii in infrastructura: transport feroviar, si sigur va ramane emblema acestui…