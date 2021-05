Pandemia COVID-19 a condus la o crestere a violentei impotriva femeilor, in timp ce sarcinile si responsabilitatile casnice ale acestora au crescut, a afirmat, sambata, premierul Florin Citu intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului. El a transmis un mesaj de Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati in Romania. Potrivit sefului Executivului, pandemia a accentuat inegalitatile intre femei si barbati in aproape toate domeniile, "a condus la o crestere a violentei impotriva femeilor, in timp ce sarcinile si responsabilitatile casnice ale acestora au crescut". "Desi institutiile…